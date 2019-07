L’Antitrust ha multato Publiacqua, Federconsumatori: "Ingiusta sospensione a tutti condomini per morosità di uno"

L’Antitrust ha multato Publiacqua per comportamento commerciale scorretto. Si tratta della minaccia, ovvero dall’avere sospeso o rallentato la fornitura del servizio idrico, a fronte della morosità di alcuni, a tutti i condomini. Scelta sbagliata,sempre contestata dalla nostra Associazione e non solo. E’ necessario fare alcune considerazioni in merito alla morosità che può essere colpevole, va individuata e colpita, esistono casi di morosità incolpevole che invece va aiutata e sostenuta. Distinzione fondamentale, perché sappiamo che i minori ricavi causa morosità determinano maggiori costi in tariffa. La seconda quanto mai più necessaria e non più rinviabile, riguarda la necessità di intestare il servizio al singolo utente. Il superamento di questa anacronistica forma di lettura dei consumi fatta tramite l’affidamento ad aziende di letturisti e la contrattualizzazione diretta tra utente e gestore anche per 130.000 utenze che oggi oltre a pagare un balzello inutile, rischiano di vedersi ridurre il servizio in ragione della morosità di qualcuno.

Massimo Falorni, Federconsumatori Toscana

Tutte le notizie di Toscana