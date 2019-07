M5S Castelfranco: "Comune arriva ultimo alle scadenze, storia di ordinaria inefficienza"

Il consiglio del 3 luglio 2019, primo “vero” consiglio comunale della legislatura 2019-2024, è stato convocato come al solito in fretta e la documentazione necessaria è stata consegnata due giorni prima.

Storie di ordinaria inefficienza: venerdì 28 giugno la pec con la documentazione prevista non è partita dagli uffici, sabato mattina la riunione dei capogruppo pertanto non ha potuto discutere in merito e infine i consiglieri comunali hanno ricevuto la dovuta documentazione solo il lunedì.

Eppure questa incombenza era nota da già tempo a tutti e addirittura, prima nel consiglio di insediamento, ai consiglieri era stato detto che entro il 5 luglio occorreva tenere una seduta per andare ad approvare delle variazioni delle opere pubbliche per rispettare i termini del bando regionale ad avere l’assegnazione del finanziamento per la ristrutturazione ed efficientamento energetico di alcuni edifici comunali (scuole medie e palazzetto di Orentano).

Invece nonostante la proroga concessa dalla regione Toscana, il nostro Comune arriva all’ultimo momento all’approvazione della documentazione.

Purtroppo costatiamo che il nuovo corso della amministrazione Toti resta in affanno e continua ad arrancare nel far fronte alle scadenze e agli adempimenti di legge.

Arrivare alle scadenze all’ultimo momento utile, dimostra cattiva organizzazione, inefficienza e inoltre lavorare in fretta e sotto pressione, spesso causa errori che risultano irrimediabili quando non si ha tempo di correggerli.

Nella passato mandato amministrativo, questo comportamento era abitudinario e a nostro avviso aveva causato la mancanza di più di un impegno preso.

Ci chiediamo cosa impedisca al Sindaco ed alla Giunta di fare le cose in modo organizzato, efficiente e corretto.

In fondo l’esperienza non manca, ci sono state promesse e dichiarazioni riguardo la necessita di un cambio di rotta, tanto che metà della giunta è stata rinnovata. Forse non ci sono stati sufficienti cambiamenti o forse è stato effettuato un cambio “sbagliato”di giocatori, ma resta il fatto che la partenza non è delle migliori e se il buongiorno si vede dal mattino. Questa legislatura inizia proprio con una butta prima immagine e le prime impressioni sono spesso foriere di verità.

Movimento 5 Stelle Castelfranco di Sotto

