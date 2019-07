Mercantia, sconti per tanti: decine di spettacoli con un solo biglietto

Assistere a tanti spettacoli di qualità, ma spendendo meno che per vedere un solo spettacolo in un teatro tradizionale o un concerto. Anche questo è, da sempre, il tratto caratteristico, unico, di Mercantia. Ma come se questo non bastasse, da sempre oltre ai biglietti interi ci sono ingressi a prezzi scontati grazie ad abbonamenti o convenzioni. Ecco le principali opportunità per “La Santa Allegria”, edizione numero 32 del Festival internazionale del Quarto Teatro, da mercoledì 10 a domenica 14 luglio 2019.

L’ingresso al borgo medievale, a prezzi interi, costa € 10,00 il mercoledì e giovedi, € 15,00 il venerdì e la domenica, € 20,00 il sabato. L’ingresso ridotto per portatori handicap e giovani 7 – 14 anni costa invece € 7,50 il mercoledì e giovedi, € 10,00 il venerdì e la domenica, € 15,00 il sabato. Ingresso gratuito fino a 7 anni non compiuti.

L’abbonamento: per chi desidera venire a Mercantia più sere, la formula abbonamento per tutte le sere costa 50 euro (si risparmiano 20 euro sulla somma dei biglietti interi), ridotto 35 euro per portatori handicap e giovani 7 – 14 anni; l’abbonamento quattro sere (tutte tranne il sabato) costa invece 35 euro (si risparmiano 15 euro sulla somma dei biglietti interi), ridotto 20 euro per portatori handicap e giovani 7 – 14 anni.

Ingressi e abbonamenti scontati per i soci Unicoop Firenze, Touring Club Italiano, Carta Giovani Empolese Valdelsa. Esibendo la tessera soci si potranno ottenere le seguenti riduzioni: biglietto a 7,50 euro anziche 10 euro per i giorni di mercoledì 10 e giovedì 11 luglio. E per i soci Unicoop Firenze, partner storico di Mercantia, anche l’abbonamento per tutta la durata del Festival sarà scontato: 45 euro (risparmio di 25 euro rispetto alla somma dei biglietti di ingresso). Per ogni carta soci è acquistabile un biglietto per ciascuna delle due sere (o un abbonamento). L’abbonamento Soci Unicoop scontato è acquistabile solo in prevendita fino al 9 luglio.

Sconti speciali anche per i certaldesi. Con la "Lista Giovani" del Consiglio dei Giovani di Certaldo si può accedere a Mercantia la sera di mercoledì 10 luglio allo specialissimo prezzo di 5 euro. Requisiti: essere residenti a Certaldo o nelle frazioni limitrofe di Badia a Elmi e Badia a Cerreto; aver compiuto 15 anni entro il 10 luglio 2019 e non aver compiuto 28 anni prima del 11 luglio 2019; inviare una e-mail all'indirizzo mercantia.consigliodeigiovani@gmail.com con nome cognome e data di entro e non oltre domenica 7 Luglio.

E sempre per chi è residente a Certaldo, ma stavolta senza limiti di età, domenica 14 luglio uno specialissimo ridotto a 10 euro (5 euro di sconto rispetto all’intero), acquistabile direttamente alla cassa.

Prevendita online su: http://www.boxofficetoscana.it/event/mercantia-2019/ o presso i punti vendita TicketOne e nei negozi Unicoop Firenze abilitati ad offrire il servizio. Si ricorda che a tutti gli acquisti effettuati in prevendita vanno aggiunti i relativi costi di prevendita. I biglietti interi e ridotti, i biglietti ridotti per i soci, gli abbonamenti 4 e 5 giorni, possono essere acquistati anche mercoledì 10 luglio direttamente alle casse del Festival senza pagare i diritti di prevendita (solo l’abbonamento Soci Unicoop va acquistato prevendita entro e non oltre il 9 luglio).

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

