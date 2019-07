Mercato notturno a Sovigliana, ecco 'Viale sotto le stelle'

L’evento organizzato annualmente, con il patrocinio del Comune di Vinci, dall’associazione onlus Porte Aperte di Soviglianache per questa edizione si è avvalsa della collaborazione di Mentor Group, specializzato nell’organizzazione di eventi, per la gestione dell’animazione e degli spettacoli.

Nel tratto dalla rotatoria di Via Sanzio (bar Leonardo) fino a via Leonardo da Vinci angolo via della Commenda il Viale sarà una festa continua dove oltre ad ammirare i tanti banchi di ambulanti, le opere dell’ingegno e dell’artigianato, si potranno degustare i prodotti del territorio cenando con i banchi dello street food e ci si divertirà con gli spettacoli di animazione,la musica dal vivo, le esibizioni di arti marziali, balletti e altre attività proposte dalle associazioni presenti.

Una serata da godere pienamente, sotto un cielo di stelle, camminando e godendosi le offerte commerciali, gastronomiche, ludiche e sportive di cui è ricco il nostro territorio che vive grazie alla volontà e alla passione di tutti quelli che lo amano, lo tutelano e lo promuovono.

Ogni giorno è bello per fare festa e, come ci ricorda Leonardo da Vinci, “La semplicità è la più grande sofisticatezza”.

Fonte: Comune di Vinci

