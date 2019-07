Ricercato perché maltrattava la ex, viene sorpreso a spacciare: un arresto a Pisa

Un trentenne è stato arrestato a Pisa nel pomeriggio di ieri, giovedì 4 luglio. Il giovane, di origini tunisine, era ricercato da giorni dalla polizia perché destinatario di una custodia cautelare in carcere, emessa per aver maltrattato la ex convivente. Uscito dal carcere, dopo appena un mese aveva iniziato a tormentare e minacciare la donna, che aveva avuto il coraggio di denunciare il tutto.

Le ricerche del trentenne sono iniziate subito e sono state estese per tutta Pisa, fino al pomeriggio del 4 luglio. Verso le 17 una pattuglia ha avvistato, nei pressi della stazione, uno scambio sospetto tra due persone. Gli agenti si sono avvicinati e si sono resi conto che si trattava di soldi in cambio di stupefacenti.

Con loro grande sorpresa, i poliziotti hanno identificato il pusher, ovvero il trentenne ricercato. Perquisito, è stato trovato con circa trenta dosi di hashish e cocaina nascosti nelle mutante e nei calzini. Nel portafoglio aveva circa duemila euro, ritenuti provento dello spaccio.

La droga e il contante sono stati sequestrati e il tunisino è stato tratto in arresto, sia per il reato di detenzione con finalità di spaccio di sostanza stupefacente che in esecuzione dell’ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal Gip di Pisa per il reato di atti persecutori. Adesso si trova al Don Bosco.

