Morte Erik Sanfilippo, oggi i funerali dopo il rientro della salma

Si terranno oggi, venerdì 5 luglio, alle 16 i funerali di Erik Sanfilippo, giovane originario di Montopoli che ha trovato la morte durante la sua permanenza a Londra. Alle 11 è previsto il rientro del feretro a Bologna. Poi il viaggio fino a casa, finanziato dal Comune di Montopoli. Infine la cerimonia nella frazione di Marti.

Il 16 maggio scorso fu trovato il corpo del 23enne in un cassonetto nei pressi dello stadio dell'Arsenal a Londra, zona Islington. All'epoca dei fatti gli uomini di Scotland Yard avevano arrestato un 52enne, in seguito scarcerato su cauzione e poi arrestato per occultamento di cadavere.