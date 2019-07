Nocentini riconfermato presidente dell'Associazione italiana allevatori

Il comitato direttivo dell'Associazione italiana allevatori (Aia) ha riconfermato come presidente Roberto Nocentini, allevatore di bovini nel Mugello. Già in carica dal 2016, Nocentini ha dimostrato le sue capacità gestionali e politiche che hanno favorito la sua rielezione all’unanimità. Nocentini è anche Presidente di Coldiretti Firenze-Prato.

L’elezione di Nocentini è avvenuta nell’ambito del Villaggio contadino della Coldiretti in corso a Milano, dove anche il mondo dell’allevamento fa bella mostra nel cuore della capitale finanziaria italiana, all’ombra del Castello Sforzesco.

“La rinnovata fiducia degli allevatori italiani è motivo di orgoglio –dichiara Nocentini-. Ed è grande la gioia che il rinnovo dell’incarico sia avvenuto al Villaggio Coldiretti in mezzo a migliaia di cittadini, che possono vedere tanti esemplari delle migliori specie animali allevate in Italia”. Sugli oltre 200mila metri quadri del villaggio (che va avanti fino a domenica 7 luglio), infatti, oltre ad aziende agricole con i loro prodotti, grandi e bambini possono salire in sella ad asini e cavalli, visitare le stalle con mucche, pecore, capre, maiali, conigli e galline.