"Io Non Rischio Scuola", un fine settimana di formazione per i volontari della Regione Toscana

Continua la formazione per i volontari di "Io Non Rischio Scuola", la campagna di comunicazione nazionale sulle buone pratiche di protezione civile destinata ai più giovani, promossa dal Dipartimento di protezione civile e coordinata sul territorio dalla Regione Toscana.

Sabato 6 e domenica 7 luglio tredici comunicatori della campagna saranno formati a Firenze da un team di esperti con competenze in materia di insegnamento, psicologia, pedagogia, psicomotricità e inclusione delle disabilità per consentire lore di essere pronti ad affrontare al meglio il mondo della scuola e poter interloquire con successo con le classi che parteciperanno ai laboratori durante il prossimo anno scolastico.

Dopo il primo anno di sperimentazione l'attività "Io non rischio scuola" entra quindi a regime grazie all'azione dei volontari di protezione civile, appositamente selezionati e formati da un team di esperti. Per uniformare i contenuti da veicolare agli alunni è stato messo a punto un kit composto da schede-laboratorio in cui sono descritte delle attività che i volontari dovranno svolgere in classe.

Fonte: Regione Toscana

