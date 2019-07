Numeri Primi Festival, il programma della nuova rassegna estiva pisana

Fervono i preparativi per la prima edizione del “Numeri Primi Pisa Festival”, la nuova rassegna dell’estate pisana in programma dal 5 al 10 luglio nel suggestivo scenario di Piazza dei Cavalieri. Tra le star più attese Vinicio Capossela, neo-vincitore della Targa Tenco 2019 Miglior Disco in assoluto, Edoardo Bennato e lo storyteller Federico Buffa che, a 50 anni dalla prima uscita nelle sale di “2001: Odissea nello Spazio”, il 9 luglio presenterà a Pisa il suo ultimo lavoro teatrale “L’Odissea di Kubrick”, un viaggio tra narrazione e musica nell’universo di un’opera assoluta della storia del cinema e nel mondo del suo creatore.

Si parte domani (5 luglio) in Piazza dei Cavalieri con l’opera “Rigoletto” di Giuseppe Verdi, con un’orchestra di 45 elementi, coro, scenografie, costumi e protagonisti di livello assoluto. Il 7 luglio ci aspetta una serata jazz con l’inossidabile duo californiano Tuck & Patti; il concerto saràaperto da Lorenzo Niccolini, eccellenza locale della chitarra “finger style”. Attesissimo il ritorno a Pisa di Vinicio Capossela, neo-vincitore dellaTarga Tenco 2019 Miglior Disco in assoluto, che l’8 luglio presenterà a Pisa il suo “Trionfo della morte e altre ballate per uomini e bestie”,in esclusiva per l’estate in Toscana. Appuntamento il 9 luglio con Federico Buffa e la sua Odissea di Kubrick, con le musiche del Nidi Ensemble, che ci farà ascoltare i brani che hanno forgiato il mondo musicale della cinematografia di Kubrick, spaziando da Richard Strauss a Vivaldi da Haendel a Rossini fino al magnifico “Il bel Danubio blu”. Chiusura del festival il 10 luglio con il capostipite del cantautorato italiano rock: Edoardo Bennato in concerto per il Numeri Primi Pisa festival.

La rassegna è promossa da Comune di Pisa, Fondazione Teatro di Pisa e associazione “Community News”, in collaborazione con soggetti del territorio, quali Paim cooperativa sociale, Officine Garibaldi, EvolutionTv, Pisa Jazz, Music Pool, Modigliani Produzioni. Il Festival si avvale, inoltre, della preziosa e prestigiosa collaborazione della Scuola Normale Superiore e del fondamentale sostegno di Fondazione Pisa. Hanno concesso il patrocinio di Camera di Commercio di Pisa e Confcommercio Pisa e il contributo Ecofor Service e Banca di Pisa. Media partner è Radio Bruno.

INFO E BIGLIETTI:

Botteghino del Teatro Verdi di Pisa tel. 050 941 111

Orario dal martedì al venerdì mattino ore 11-13

il martedì e giovedì anche pomeriggio ore 16-18

Servizio di vendita telefonica al n° 050-941188 con carta credito

il martedì ed il giovedì ore 14 -16

Punti Vendita Box Office Toscana 055 210804

www.ticketone.it

Biglietteria del Festival

la sera dei concerti dalle ore 19,00

via Ulisse Dini (unico accesso alla Piazza)

infoline 339 8556862; info@communitylive.it

Fonte: Ufficio stampa

