Orizzonti Verticali, quarta giornata: il programma a San Gimignano

Sabato 6 luglio quarta giornata del Festival “Orizzonti Verticali – Arti sceniche in cantiere” giunto alla sua settima edizione. Il festival diretto da Tuccio Guicciardini e Patrizia de Bari è in programma a San Gimignano (Siena) dal 3 al 7 luglio 2019 e propone cinque giorni di teatro, danza, performance e incontri, all’insegna dell’interdisciplinarietà delle arti.

Nella quarta giornata anteprima nazionale a teatro con la replica, alle 21 nel Palazzo della Propositura, de L'imputato non è colpevole della compagnia Giardino Chiuso. Regia di Tuccio Guicciardini, con Sebastiano Geronimo e la partecipazione straordinaria di Bob Marchese. Per la danza una prima regionale: alle 22,00, itinerante, in Piazza Duomo/Piazza delle Erbe/Rocca di Montestaffoli Cie Twain Physical Dance Theatre presenta Juliette on the Road, liberamente tratto da Romeo e Giulietta di Shakespeare. Dalle 17 quarto e ultimo incontro tra pubblico, artisti, critici, operatori, dal titolo “Connessioni artistiche tra passato e futuro”.

Per la sezione teatro, alle 21 nel Palazzo della Propositura in Piazza Pecori, la compagnia Giardino Chiuso replica L'imputato non è colpevole, presentato in anteprima nazionale. Regia di Tuccio Guicciardini, con Sebastiano Geronimo e le voci di Bob Marchese, Annibale Pavone, Igor Horvat. Messa in scena Tuccio Guicciardini, Patrizia de Bari, video Andrea Montagnani, consulenza drammaturgica Fulvio Cortese. Liberamente ispirato agli Atti del Processo “Talaat Pascià” che, già ministro degli interni e uomo forte del governo dei “Giovani Turchi”, ritenuto il principale responsabile del genocidio armeno, fu ucciso con una pallottola il 15 marzo 1921 a Berlino da Soghomon Tehlirian, uno studente armeno. In questo primo studio sul processo la compagnia mette a fuoco l’intenso interrogatorio di Tehlirian, dove emergono gli orrendi racconti dei massacri perpetrati dai Turchi verso la popolazione armena e la continua e inesauribile sofferenza del giovane studente.

Per la sezione danza, alle 22, Cie Twain Physical Dance Theatre presenta in prima regionale Juliette on the Road, liberamente tratto da Romeo e Giulietta di W. Shakespeare. Uno spettacolo itinerante in Piazza Duomo/Piazza delle Erbe/Rocca di Montestaffoli. Juliette on the Road è un viaggio attraverso le sfumature dell’amore che Shakespeare ci ha lasciato in eredità. Regia e coreografia Loredana Parrella, testi e drammaturgia Aleksandros Memetaj, assistente alla coreografia Yoris Petrillo, con Gianluca Formica, Maeva Curco Llovera, Yoris Petrillo, Caroline Loiseau, Luca Zanni, Elisa Melis, Giulia Cenni, Aleksandros Memetaj, Maria Stella Pitarresi, Marco Pergallini.

Nella Loggia del Teatro in Piazza Duomo, dalle 17, quarto ed ultimo degli incontri tra artisti, operatori culturali, critici e pubblico dal titolo “Connessioni artistiche tra passato e futuro”. Come nelle precedenti edizioni, gli incontri saranno incentrati sul tema del confronto generazionale, prendendo spunto dal Manifesto di Ivrea del 1966, spartiacque per la storia del teatro recente.

Fonte: Ufficio stampa

