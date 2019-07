Pagamenti a Cascina, Confesercenti: "Tempi certi o addirittura ridotti, boccata di ossigeno dalla crisi"

“Avere tempi certi, addirittura ridotti, per i pagamenti da parte di una pubblica amministrazione è una bella boccata di ossigeno per gli imprenditori che ancora stentano ad uscire dalla crisi. Apprezzamento quindi all’operato del sindaco Dario Rollo”.

E’ Massimo Scarselli, coordinatore Cascina per Confesercenti Toscana Nord, ad esprimere soddisfazione per i dati pubblicati dall’amministrazione comunale riguardo i pagamenti. “Spesso si pensa che un Comune abbia tra i suoi fornitori grandi aziende o grandi ditte. Sicuramente è così, ma ci sono anche tante realtà locali che adesso possono contare su tempi certi per il pagamento delle proprie fatture – aggiunge Scarselli -. Un risultato importante che finalmente tante amministrazioni locali stanno ottenendo. Per quanto riguarda Cascina diamo atto all’ottimo lavoro svolto da Dario Rollo nel suo ruolo di assessore al bilancio”.

Il coordinatore di Cascina di Confesercenti Toscana Nord allarga anche il discorso. “Nei giorni scorsi abbiamo incontrato proprio il nuovo sindaco anche per affrontare la questione del rinnovo dei bandi per incentivare nuove attività commerciali. Una iniziativa – conclude Massimo Scarselli – che abbiamo già sostenuto in passato e che riteniamo molto positiva. Abbiamo ribadito il nostro sostegno mettendo a disposizione gli uffici Confesercenti Toscana Nord per la compilazione delle domande di partecipazione ai bandi”.

Fonte: Confesercenti Toscana Nord

