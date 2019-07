Persona incastrata sotto un trattore a Montaione, interviene Pegaso

I Vigili del Fuoco del Comando di Firenze stanno intervenendo a Montaione, in località La Vecchia Sassa, per soccorrere una persona rimasta incastrata sotto un trattore. La persona è stata estratta dalla squadra dei vigili del fuoco e affidata alle cure del personale sanitario del 118 per il successivo trasporto in ospedale con l'elisoccorso Pegaso.

NOTIZIA IN AGGIORNAMENTO

E' un 62enne l'uomo soccorso intorno alle 16.40 di oggi, 5 luglio, in codice rosso a Montaione per essere trasportato al pronto soccorso del'Ospedale di Careggi.

