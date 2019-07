Polizia arresta borseggiatore dopo inseguimento in bicicletta per le vie del centro di Firenze

Nel pomeriggio di ieri, intorno alle ore 17, la polizia ha arrestato un cittadino di origine magrebina di 34anni, già noto alle forze dell'ordine, che è stato sorpreso mentre borseggiava una donna che passeggiava lungo via Nazionale. L’attenzione degli agenti è stata attirata in via Nazionale da un ragazzo che sembrava seguire una donna anziana che camminava davanti a lui.

Nel momento in cui si stavano avvicinando al ragazzo per procedere a controllo, gli agenti hanno visto che quest’ultimo ha affiancato la donna ed ha introdotto la mano all’interno della borsa che quest’ultima aveva a tracolla per poi darsi alla fuga. Avuto immediata conferma dalla donna del subìto furto del cellulare, è scattato l’inseguimento del ragazzo da parte degli Agenti lungo via Chiara, prima a piedi e poi su biciclette date in prestito ai poliziotti da due passanti.

Durante la fuga il ragazzo, nel probabile tentativo di far cessare l’inseguimento dei poliziotti, ha tentato di disfarsi del cellulare gettandolo a terra, ma in via Sant’Orsola è stato raggiunto, bloccato ed arrestato.

