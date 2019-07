Municipale, da metà luglio scattano gli orari estivi del Reparto Verbali e Notifiche

Dal 15 luglio scattano gli orari estivi del Front Office del Reparto Verbali e Notifiche della Polizia Municipale, via delle Cascine 9. Fino al 31 agosto gli uffici osserveranno i seguenti orari: lunedì-mercoledì-venerdì dalle 8 alle 13; martedì-giovedì dalle 13 alle 18. Restano invariati gli orari per le informazioni telefoniche tramite il Contact Center 055055.

Modifiche sono previste anche per le pratiche inerenti veicoli oggetto di fermo o sequestro. Il Reparto Controllo Società Partecipate in servizio presso la depositeria di via Baldovinetti 3 sarà aperto il lunedì dalle 8 alle 12, il giovedì dalle 13.30 alle 17.30 e il venerdì dalle 8 alle 12, oltre ad appuntamenti concordati tramite e-mail all’indirizzo pm.depositeria@comune.fi.it o per telefono anche lasciando un messaggio in segreteria con il recapito da contattare allo 055/328 39521.

Nessun cambiamento invece per quanto riguarda il ricevimento delle segnalazioni e informazioni elettroniche e/o telefoniche da parte della Polizia di comunità-vigile di quartiere. Nei mesi di luglio e agosto i contatti saranno attivi dalle 7.30 alle 19 dal lunedì al sabato. Ecco i riferimenti: numero fisso 0552625477, cellulari esterni 3204339554 e 3290545780 e posta elettronica pm.vigilediquartiere@comune.fi.it

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze