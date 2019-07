Publiacqua, lavori a Rifredi: sarà sospesa l'erogazione idrica

Informiamo i cittadini del Comune di Firenze che, causa lavori di riparazione di un guasto sulla rete idrica, dalle ore 08.00 di martedì 9 luglio sarà sospesa l’erogazione dell’acqua nelle seguenti vie: via Delle Carra, via Vasco de Gama (fino a via Pancaldo), via Panciatichi (tratto da via Magellano a via del Terzolle), via del Terzolle (da via Panciatichi al civico 91 di via Terzolle). Abbassamenti di pressione potranno interessare le via limitrofe come via Antonio da Noli e Giovanni dal Pian dei Carpini ecc.

La situazione tornerà a normalizzarsi con gradualità nel corso del tardo pomeriggio.

Publiacqua si scusa con i cittadini per il disagio che questi lavori creeranno loro.

Fonte: Publiacqua Spa - Ufficio Stampa

