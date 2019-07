Sorpresi a scaricare rifiuti illegalmente, nei guai due quarantenni

I carabinieri del Norm, nel cuore della notte scorsa hanno sorpreso due cittadini di origine cinese mentre tentavano di smaltire scarti di lavorazione prodotti da industrie operanti nel settore tessile, nei cassonetti ad uso civile in zona Vergine a Pistoia. I due, un 49enne residente a Prato e un 47enne senza fissa dimora, entrambi incensurati, erano a bordo di un Fiat Ducato risultato regolarmente noleggiato da una società del nord Italia. Il materiale recuperato, circa 1800 kg di scarti non speciali contenuti in vari sacchi di plastica e il mezzo, sono stati sottoposti a sequestro.

