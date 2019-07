Rissa a Siena, poliziotto fuori servizio interviene per primo

Ennesima lite tra due gruppi di egiziani in Via dei Rossi. Verso le ore 11.30 di oggi tre componenti di un nucleo familiare, tra cui una donna, in lite con i gestori della pizzeria da tempo, hanno preso a calci, pugni e ciabattate un dipendente in mezzo alla strada.

Solo l’intervento repentino di un poliziotto libero dal servizio, che in quel momento si trovava nella zona con la figlia minore, ha impedito che la situazione degenerasse.

Il poliziotto si è frapposto tra i litiganti riuscendo a separarli sino all’intervento delle Volanti della Questura, nel frattempo chiamate in causa.

Al momento dell’arrivo degli equipaggi, uno dei due aggressori si era già dato alla fuga, un altro è stato soccorso dai sanitari del 118 intervenuti sul posto, mentre il pizzaiolo vittima dell’aggressione da parte del gruppo era riverso a terra con evidenti contusioni sul corpo e sul viso in particolare.

La violenta lite è stata anche ripresa in alcuni filmati acquisiti dai poliziotti delle Volanti, dove si vedono chiaramente i tre aggressori accanirsi contro il pizzaiolo fino all’intervento decisivo del poliziotto.

Sono tuttora in corso gli accertamenti ed approfondimenti della Polizia per accertare quanto accaduto con le relative responsabilità penali del caso.

Fonte: Questura di Siena

