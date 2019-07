Stop alla meningite, in 500 alla Sagra del Pesce di Bassa per ricordare Giovanni Locci

Grande successo la sera del 4 luglio alla sagra del pesce di Bassa per la serata di beneficenza dell'associazione 'Stop alla meningite'. Circa 500 persone hanno partecipato alla cena in ricordo di Giovanni Locci, un ragazzino scomparso nel 2015, quando aveva 13 anni, a causa della meningite.

In tanti hanno dato il loro contributo affinché l'Associazione possa proseguire il suo cammino nell'aiutare ospedali e vittime di questa terribile malattia.

Durante la serata sono intervenute varie persone. Romano Corsi, della sagra del Pesce, ha ribadito l'importanza di aiutare le associazioni no profit.

Il sindaco di Cerreto Guidi, Simona Rossetti, ha ringraziato l'Associazione Stop alla Meningite per l'impegno concreto nell'aiutare la collettività. Ha inoltre ricordato un altro importante appuntamento: l'inaugurazione del Parco sull'Arno intitolato a Giovanni Locci, che si terrà domenica 7 luglio dalle ore 10.30.

Cristiano Giannessi, vittima tre anni fa della meningite e che si è salvato, è intervenuto all'evento per raccontare la sua storia, puntualizzando l'importanza della vaccinazione, per sé stessi e per gli altri. Il dottor Riccardo Marconcini, medico dell'ospedale Santa Chiara di Pisa, ha sottolineato l'importanza della prevenzione e ha ricordato di informarsi per il richiamo del vaccino presso il medico di famiglia.

Infine ha parlato Paola Tronci, la mamma di Giovanni, nonché presidente dell'Associazione, rinnovando l'invito ai presenti a partecipare all'inaugurazione del Parco sull'Arno, dove sarà posto, tra gli altri, un gioco da esterno, dono dell'Associazione in collaborazione con la sagra del Pesce.

I soci dell'Associazione Stop alla Meningite ringraziano di cuore tutti coloro che hanno partecipato: gli ospiti, la Sagra, il gruppo Italia Annovanta, che ha suonato gratuitamente, la ditta Paimex di Stabbia, che ha donato all'Associazione 500 borsine di tela decorate che si trovano in vendita presso l'Associazione.

