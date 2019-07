Tappa a Firenze per Mondiali Antirazzisti Uisp

Farà tappa a Firenze la carovana itinerante dei Mondiali Antirazzisti organizzati dall’UISP – Unione Italiana Sport Per tutti. Dal 29 agosto al 1 settembre al Prato del Quercione nel Parco delle Cascine, le attività sportive saranno protagoniste di un evento gratuito aperto a tutti organizzato in collaborazione con l’Associazione Anelli Mancanti.

Inclusione e condivisione gli elementi che caratterizzano la manifestazione, che ha l’obiettivo di contrastare ogni forma di discriminazione e razzismo riconoscendo nello sport un linguaggio universale per stabilire un legame tra i popoli.

La formula dei Mondiali Antirazzisti prevede tornei di calcio a 5 e pallavolo non competitivi con partite auto-arbitrate, alle quali è possibile iscrivere gratuitamente la propria squadra composta anche da giocatori di generi diversi e senza limiti di età. Il programma prevede inoltre esibizioni e prove di bmx, skate, pakua, danza integrata, giocoleria e circo, pugilato, corsa e camminata, pattini a rotelle, calciobalilla e ping pong. Spazio anche a talk e momenti di confronto sul tema delle differenze.

L’appuntamento fiorentino si svolge nella tradizione dei Mondiali Antirazzisti Nazionali che si tengono dal 2011 a Bosco Albergati in provincia di Modena e quest’anno eccezionalmente anche a Riace.

A Firenze i Mondiali Antirazzisti sono inseriti all’interno di Copula Mundi, festival sperimentale per la creazione di immaginari condivisi che coinvolge artisti, artigiani, designers e makers attraverso momenti culturali musicali e artistici; un luogo nel quale trovano spazio realtà emergenti, autoproduzioni, arti performative, workshop, con al centro la valorizzazione del significato di comunità.

Fonte: Uisp - Ufficio stampa

