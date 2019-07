Torregalli, Cellai e Mugnai (FI): "Situazione preoccupante, Asl e Regione intervengano"

“La situazione dell’Ospedale Nuovo San Giovanni di Dio a Torregalli è fuori controllo e serve un intervento immediato di Asl e Regione per ristabilire la normalità. Ne va della salute degli utenti e del personale”. Così il capogruppo di Forza Italia Jacopo Cellai insieme al deputato e coordinatore regionale del partito Stefano Mugnai commentano la denuncia della Cisl sulle condizioni dell’ospedale.

Personale insufficiente che non può rispondere a dovere nelle emergenze, aria condizionata rotta nonostante l’afa che attanaglia Firenze da settimane, bar ed edicola chiusi: questo quanto denunciato dal sindacato.

“Esiste un problema nazionale, un’emergenza grave che sta colpendo il sistema sanitario nazionale per la carenza di medici specializzati che questo governo non sta affrontando in modo serio – affermano i due esponenti di Forza Italia –. In questo quadro già di per sé preoccupante, la situazione di Torregalli tira in ballo direttamente l’Asl Toscana Centro e la Regione”.

“Presenterò un’interrogazione sulla vicenda” dichiara Cellai, mentre l’onorevole Mugnai assicura che “Forza Italia interverrà con forza perché questa come altre situazioni di disagio nel sistema sanitario nazionale siano risolte con la massima urgenza”.

