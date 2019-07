Trofeo Denise Baldi a Cerreto Guidi, una festa di solidarietà

Si è concluso il torneo Denise Baldi organizzato dall'Amministrazione comunale e dall'Associazione Asd Arci Cerreto Guidi.

Per tutto il mese di giugno in piazza XX Settembre, la "Fiera" per i cerretesi, si sono susseguite partite con 13 squadre a 5, per arrivare alla finale di sabato scorso.

Risulta vincitrice la squadra "Dream team". La famiglia di Denise ha manifestato a tutti i partecipanti grande soddisfazione per la riuscita del torneo ed ha promesso che il ricavato andasse in progetti di solidarietà.

Il Sindaco Simona Rossetti: "Faccio tanti complimenti a tutti gli amici di Denise che ancora una volta hanno organizzato un bellissimo torneo in suo nome. Denise continua a vivere nella sua comunità. La Fiera è un luogo pubblico che si merita di essere vissuto, animato, fruito da tanti ragazzi e da tante persone. E il campino in Fiera ha senso proprio per questo. Abbraccio i familiari di Denise che hanno messo tanto impegno nell'organizzazione insieme all'associazione ASD Arci Cerreto Guidi".

Fonte: Comune di Cerreto Guidi - ufficio stampa

