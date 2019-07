Allarme truffe a Gambassi Terme: due tentativi non riusciti

Allarme truffe: a darlo è il sindaco di Gambassi Terme Paolo Campinoti. Il primo cittadino è stato informato dai carabinieri di zona che ci sono state ben due tentate truffe nella giornata di oggi da parte di tre uomini che, a quanto pare, adottano più di un travestimento. Avrebbero tentato il trucco del falso carabiniere e quello del finto addetto di Acque Spa, con la classica pettorina. Sarebbero in giro su di una Fiat Punto di colore bianco. Secondo quanto appreso, le truffe non sono andate a buon fine. Non ci sarebbero altri tentativi segnalati nel resto dell'Empolese Valdelsa, ma non si esclude che i malviventi stiano tentando colpi anche nelle altre zone della Valdelsa, quella senese.

