Astro e Lustrini, oltre alla sfilata saranno premiate le associazioni empolesi

È stata presentata oggi nella concessionaria Tinghi Motors, tra i main sponsor, l'evento Astro e Lustrini, 12esima edizione, che si terrà in Piazza Farinata degli Uberti mercoledì 10 luglio.

La novità di quest'anno è l'assegnazione di targhe di riconoscimento di Astro alle associazioni che si sono contraddistinte nel successo della corsa podistica del 31 marzo scorso La via in rosa, dove sono stati raccolti 16mila euro, al momento un record per l'associazione dedicata al sostegno terapeutico e alla riabilitazione per i tumori nella donna guidata da Paolo Scardigli.

Le associazioni sono:

Commissione Comunale Ciclismo

Misericordia Empoli

Uisp zona del cuoio

Pubbliche assistenze Empoli

Uisp Empoli Valdelsa

Pubbliche Assistenze Limite sull’Arno

Podistica Empolese

L'idea viene dall'assessore allo sport Fabrizio Biuzzi: "Non pensavo si potesse fare di meglio con La via in rosa, ma così è successo Astro sta lavorando con i percorsi di make up e skin care oncologico. Serve positività e lo spirito giusto per affrontare una cosa come la malattia".

Il dottore Claudio Caponi ha confermato come Astro sia sempre in movimento: "La Toscana è ricca di questa passione sociale. Già ora ci stiamo occupando di Ottobre rosa, e lo faremo con le bici e gli abbellimenti rimasti dopo il passaggio del Giro d'Italia dall'Empolese Valdelsa".

La 12° edizione della sfilata-spettacolo continua con la regia di Samantha Fornaini, ideatrice della manifestazione. La serata si svolgerà, grazie alla concessione di Don Guido Engels, sul sagrato della Collegiata che quindi fungerà da meravigliosa scenografia al palco dove sfileranno le nuove tendenze di moda e si esibiranno i vari ospiti tra cui Lisa Buralli voce ormai nota della nostra zona e con alle spalle un palmares di tutto rispetto che può vantare di importanti palcoscenici quali duetto con Massimo di Cataldo, Finalista al festival di Castrocaro, partecipante a “Voice of Italy” oltre ad altre importanti presenze. L’inizio della serata è previsto per le ore 20.30. Radio Lady e gonews.it sono media partner dell'iniziativa.

