Calcio Uisp a 11, al via le iscrizioni per la stagione 2019-2020

La nuova stagione di calcio a 11 2019-2020 organizzata dal Comitato Uisp Empoli Valdelsa prende forma. A poche settimane dallo scudetto del Real Isola e dalle coppe conquistate al "Carlo Castellani" di Empoli da Rosselli, Castelnuovo, Vinci e Marcignana, è già tempo di volgere lo sguardo alla prossima stagione di calcio amatoriale. A partire dal prossimo 8 luglio, le società sportive potranno infatti depositare la domanda d'iscrizione, scaricabile attraverso il sito web www.uisp.it/empoli, presso la sede del Comitato UISP Empolese Valdelsa di Via XI Febbraio n. 28/A.

Il termine entro il quale sarà possibile iscriversi è fissato per il 19 luglio 2019. Restano invariati i costi per le società per il pagamento dell'adesione, la tessera del presidente e il deposito cauzionale, mentre fino al termine del 20 settembre 2019, quindi un giorno prima dell'inizio ufficiale dei campionati previsto per il 21-22 settembre 2019, sarà possibile corrispondere la prima quota di Euro 300,00 destinata al settore arbitrale, con la seconda rata da Euro 300,00 posticipata al termine del 13.12.19. Tra poche settimane sarà la tradizionale serata di lunedì 29 luglio, presso il Circolo ARCI Ristori di Ponte a Elsa, a determinare la composizione dei cinque nuovi gironi di A1, A2 e serie Amatori.

Non muta la formula che interessa i due gironi di A1, con il sorteggio di 8 teste di serie, rappresentate dalle squadre che hanno raggiunto i quarti di finale scudetto al termine dello scorso campionato. Quattro di esse saranno distribuite nel girone A, le restanti nel girone B. Una novità riguarda le 4 squadre neopromosse in A1 che verranno distribuite 2 per ogni raggruppamento, al pari delle 4 quattro formazioni retrocesse dall'A2 in serie Amatori che saranno collocate 2 per ogni girone. Per il resto, sarà sorteggio integrale. Anche per la stagione 2019-2020, sarà possibile programmare le gare attraverso gli anticipi serali del venerdì e i posticipi del lunedì.

Le partite di campionato potranno essere programmate: il sabato pomeriggio dalle 14,00 alle 17,00, la domenica mattina dalle 9,00 alle 10,45 e, per le gare in notturna di lunedì e venerdì, dalle 21,00 alle 21,30. Gli atleti, purchè abbiano compiuto il 16° anno d'età potranno essere tesserati entro il termine del 28 febbraio 2020, mentre i calciatori potranno ottenere lo scioglimento del rapporto con la propria squadra d'appartenenza e trasferirsi ad altra associazione sportiva affiliata alla UISP, soltanto se non hanno disputato gare successive alla data del 31 ottobre 2019. La comunicazione degli orari delle partite da programmare, deve pervenire alla SdA Calcio entro le ore 18,00 del lunedì precedente pena le seguenti sanzioni: 1° volta: censura, 2° volta: 5 punti in Coppa Disciplina, 3° volta e oltre: 10 punti in Coppa Disciplina. Le società che presenteranno la lista di gara entro l'orario di programmazione stabilito, hanno diritto a una richiesta di comporto di 15 minuti.

Nelle gare delle fasi finali del campionato e nelle finali delle Coppe Uisp, Circondario, Promozione Amatori e Amatori, le squadre partecipanti dovranno mettere a disposizione 2 tesserati con funzioni di ordine pubblico (TOP) iscritti sulle note gara e posizionati sulle tribune, secondo disposizioni concordate con le Autorità Giudiziarie competenti. La SdA Calcio organizzerà, nel corso della stagione, incontri di formazione obbligatori per i dirigenti che dovranno assolvere a tale compito. Per quanto riguarda le gare sospese per motivi ambientali o per cause di forza maggiore, occorre precisare che esse verranno recuperate per intero e non sarà considerato valido il risultato ottenuto al momento della sospensione. Qualora vengano arrecati danni agli impianti sportivi, rilevati dai rapporti di arbitri e/o osservatori, inclusi l'accensione di fumogeni e torce e lo scoppio di petardi durante le gare, questi saranno attribuiti alla società ritenuta oggettivamente responsabile. All'associazione, oltre al risarcimento del danno, sarà inflitta anche un'ammenda pecuniaria di Euro 40,00 per ogni episodio rilevato e dei corrispondenti punti in Coppa Disciplina (80 punti a episodio). In caso di chiusura dell'impianto da parte delle amministrazioni pubbliche proprietarie dello stesso, attraverso formale ordinanza del Sindaco, le associazioni prime nominate saranno tenute a comunicarlo, entro le ore 18,00 del giorno precedente la gara programmata, alla SdA Calcio tramite apposita email con allegata l'ordinanza del Sindaco. In assenza di comunicazioni ufficiali da parte della SdA Calcio, le squadre dovranno in ogni modo presentarsi all'impianto per espletare gli adempimenti preliminari insieme all'arbitro designato.

Una significativa novità della stagione che sta prendendo forma è data dagli sconti sulla quota di iscrizione riservati alle associazioni che, oltre al team di calcio a 11, iscriveranno ulteriori squadre ai rispettivi campionati organizzati dalla SdA Calcio Uisp Empoli Valdelsa: Euro 120,00 di sconto per chi iscrive una squadra di calcio a 7 ed Euro 80,00 di sconto per chi iscrive una squadra di futsal al campionato di calcio femminile che, dopo alcuni anni di assenza, è pronto a fare il grande ritorno sul nostro territorio. Per usufruire degli sconti, sarà sufficiente effettuare una preiscrizione alle suddette discipline, scaricabile dal sito della Uisp Empoli Valdelsa, unitamente all'iscrizione al campionato di calcio a 11 entro il termine del 19 luglio 2019.

La nuova stagione amatoriale prenderà ufficialmente il via con il "IV Trofeo Venio Mancini", intitolato al compianto presidente del Comitato UISP Empoli Valdelsa. La formula, come un anno fa, è quella articolata da gare uniche ad eliminazione diretta rivolte alle prime 32 squadre iscritte, con inizio nei weekend precedenti l'inizio dei campionati. Le squadre vincenti il match inaugurale proseguiranno il cammino nel "Venio Mancini" fino alla finalissima del 04 gennaio 2019. Le compagini eliminate al primo turno accederanno agli ottavi della Coppa d'Autunno. Come avvenuto nelle precedenti edizioni, parte del ricavato della manifestazione intitolata all'ex presidente Venio Mancini sarà devoluto in beneficenza ad associazioni di volontariato della zona. Tutto è pronto per l'inizio di una nuova entusiasmante stagione di calcio amatoriale che, dopo la sosta per le festività natalizie e di fine anno (ultime gare dell'anno solare il 21-22 dicembre con stop sino al weekend dell'11-12 gennaio 2020), condurrà alla finalissima scudetto che si svolgerà al "Carlo Castellani" di Empoli nel periodo tra venerdì 8 maggio 2020 e lunedì 11 maggio 2020, a seconda della disponibilità dell'impianto.

Fonte: Calcio UISP Empoli Valdelsa - Ufficio Stampa

