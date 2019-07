Case popolari Santa Maria, Poggianti (Cdx): "Presenterò interrogazione"

Andrea Poggianti, si è recato nuovamente alle case popolari di Santa Maria per incontrare i residenti per raccogliere le loro richieste.

"Lavori di rimozione amianto, rifacimento facciate e terrazze ancora non conclusi. Da circa due mesi dovevano terminare, ma ancora sono al 50% e gli operai non si vedono.

Disagi, problemi alle tubature, maleodoranze nell’acqua, problemi nell’apertura delle finestre.

Presenterò un’interrogazione per sollecitare l’Amministrazione ad accelerare i lavori per tutelare 24 famiglie in difficoltà."

