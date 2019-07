Cicala (Per un'altra Santa Croce): "Dopo gli annunci elettorali, Staffoli ripiomba in un sonno incantato"

Come consigliere comunale di Staffoli del gruppo di opposizione 'Per un’altra Santa Croce' prendo atto delle recenti altisonanti dichiarazioni di soddisfazione del sindaco per gli alloggi popolari di nuova individuazione e costruzione e degli investimenti per migliorare l'offerta educativa, scolastica e sociale nel capoluogo e mi chiedo che ne è, ad oggi, di tutti quegli interventi che la Deidda aveva promesso in campagna elettorale per la realtà della nostra frazione?

Come ormai riconosciuto da anni da tutte le forze politiche, a Staffoli mancano strutture idonee, di cui la comunità ha bisogno, per accogliere le manifestazioni sociali e siano centro di aggregazione. La palestra è dichiarata inagibile e lo stesso vale per l’ex cinema, la cui riqualificazione era stata promessa durante la campagna elettorale 2014 dal sindaco Deidda e in quella delle recenti elezioni comunali.

Proprio a causa di ciò gli alunni delle scuole medie della frazione hanno festeggiato al campo sportivo Le Cerbaie la conclusione dell’anno scolastico, mentre i bambini delle elementari, a dicembre 2018, dovettero presentare il consueto spettacolo natalizio in Piazza Panattoni. Un altro aspetto che vale la pena considerare riguarda la necessità di mettere in sicurezza i giardini di via Marx.

Lo spazio ludico, molto frequentato dai bambini, risulta eccessivamente pericoloso perché si trova su un livello superiore rispetto quello della strada e senza recinzioni di sicurezza dalla parte del campino. In più le panchine di legno, le stesse che anni fa erano sul corso di Santa Croce, sono malridotte.

Dopo le sirene degli annunci elettorali, Staffoli sembra essere ripiombata in un sonno incantato e lo sconforto sta nel fatto che, ad oggi, non è dato sapere quando si prenderanno iniziative per mettere mano concretamente alla soluzione dei problemi tangibili della nostra frazione. La partecipazione alle feste locali o le passeggiate fatte durante la campagna elettorale non basteranno, questa volta, a tenere a freno la necessità degli staffolesi di avere soluzioni concrete ai loro bisogni. Staffoli pretende maggiore considerazione e "rispetto".

Benedetta Cicala, consigliere comunale del gruppo Per un’altra Santa Croce

