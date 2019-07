Contributo affitto, domande entro il 18 luglio a Quarrata

C’è tempo fino a giovedì 18 luglio per presentare la domanda per l’erogazione di contributi ad integrazione dei canoni di locazione , i cosiddetti “contributi affitti”.

Il bando è aperto dallo scorso 18 giugno ed è disponibile, con la relativa modulistica, sul sito internet del Comune di Quarrata www.comune.quarrata.pistoia.it

È possibile presentare la domanda entro il termine ultimo del 18 luglio 2019 recandosi all’Ufficio Relazioni con il Pubblico del Comune, in via Corrado da Montemagno 19, dal lunedì al venerdì dalle ore 8.30 alle ore 12.30, il sabato dalle ore 8.30 alle ore 12.00 il martedì anche nel pomeriggio, dalle ore 14.30 alle ore 17.30.

Oppure secondo una delle seguenti modalità:

- consegnata a mano all’Ufficio Protocollo Generale del Comune di Quarrata, via Vittorio Veneto, 2

- via posta tramite raccomandata A/R tenendo presente che farà fede la data riportata sul timbro dell’Ufficio postale accettante. La raccomandata dovrà essere indirizzata a: Comune di Quarrata, via Vittorio Veneto, 2 con indicazione sulla busta “Contiene domanda di partecipazione al bando di concorso per l’erogazione di contributi economici per l’integrazione dei canoni di locazione anno 2019”;

- tramite PEC all’indirizzo di posta elettronica certificata: comune.quarrata@postacert.toscana.it

- direttamente online (previa autenticazione con CNS o con SPID).

Fonte: Comune di Quarrata - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Quarrata