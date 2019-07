Economia circolare pratese, incontro tra Astri e il viceministro Galli

Patrizia Ovattoni (Lega - Salvini Premier): “Sono soddisfatta delle risposte del nostro Viceministro Galli ma soprattutto per l'impegno da lui speso finalizzato al rilancio dell'economia circolare del distretto pratese”

Nella giornata di ieri - afferma Patrizia Ovattoni - si è tenuto l'incontro al Ministero dello Sviluppo Economico tra il Viceministro Galli e il presidente di Astri Fabrizio Tesi ed il suo vice Sauro Guerri, accompagnati da Enrico Zucchi in rappresentanza della Lega pratese, per parlare del distretto pratese e del riciclo tessile, quale modello che può rappresentare un esempio per il Paese.

I rappresentanti di Astri, Tesi e Guerri - prosegue l'esponente leghista - hanno illustrato in maniera analitica il funzionamento del settore nonché le attuali difficoltà normative con cui le imprese locali si devono quotidianamente scontrare rischiando, addirittura, la sopravvivenza delle attività stesse.

Galli si è detto disponibile a dare il suo contributo per superare queste grosse difficoltà attraverso i soggetti competenti e gli strumenti istituzionali a disposizione.

Altresì, il Viceministro, ha annunciato che verrà a Prato per entrare in contatto con il modello pratese al fine di farlo conoscere anche in altri contesti aiutando, quindi, le imprese nella loro difficile opera di promozione.

“Sono contenta delle risposte e della disponibilità date dal nostro Viceministro poiché questa è una tematica che sto seguendo attentamente e su cui sto investendo da tempo il mio impegno e le mie energie. Tengo veramente tanto allo sviluppo di Prato e per questo, dunque, farò il massimo per sostenere tutti gli interventi, i settori e le imprese che possono contribuire a ciò” - conclude Patrizia Ovattoni.

Fonte: Lega Prato

