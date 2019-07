Emanuele Bartalucci votato all'unanimità nuovo segretario Pd Capraia e Limite

Il Partito Democratico di Capraia e Limite, nell'assemblea comunale di martedì 2 luglio, ha eletto il nuovo segretario dell'Unione Comunale. Nelle scorse settimane, Gabriele Paci, dopo la nomina ad assessore da parte del riconfermato sindaco Alessandro Giunti, aveva deciso di presentare le proprie dimissioni per potersi concentrare nel migliore dei modi sul nuovo incarico.

Ha passato il testimone a Emanuele Bartalucci, 50 anni, votato all'unanimità dagli iscritti. Bartalucci ha alle spalle un'esperienza politica di rilievo, iniziata fin da giovanissimo con la guida della Segreteria dal 1989 al 2000 negli anni del passaggio dal Pci al Pds e Ds, e vanta molti anni all'attivo da consigliere comunale prima di svolgere per 5 anni, dal 2009 al 2014, il ruolo di assessore al Bilancio, Polizia Municipale, Manutenzioni e Personale nella seconda Giunta di Enrico Sostegni. E' anche membro della Segreteria della Federazione Pd Empolese-Valdelsa.

Nel presentare la propria candidatura, ha comunicato la composizione della nuova segreteria che lavorerà con lui nei prossimi anni:

- Emanuele Bartalucci, Segretario Unione Comunale, Rapporti con Federazione e Amministrazione locale;

- Edoardo Antonini, vice segretario con delega alla Comunicazione e ai Social;

- Maurizio Catti , Tesoriere;

- Renato Resi, seg. Circolo Limite;

- Domitilla Bambi, seg. Circolo Capraia;

- Beatrice Bartolini, delega alle Associazioni;

- Marzia Cecchi e Francesca Polverosi, Conferenza delle Donne;

- Franco Sanchini, delega alle Politiche Nazionali;

- Sara Sanchini, delega alla Scuola;

- Nico Bartalucci, delega alla Sanità;

GIOVANI DEMOCRATICI

- Lorenzo Giunti. Coordinatore area giovani, rapporti giovani Dem e Federazione;

- Irene Bandini, politiche giovanili e collegamento con Unione dei Comuni;

- Sara Bagnoli, politiche giovanili e collegamento con Consiglio comunale;

- Irene Bartalucci, politiche giovanili, comunicazione e social;

Questi gli invitati permanenti agli incontri della segreteria:

- Rosanna Gallerini, coordinamento nuove leve ed eventi;

- Paolo Giuntini, tema del Lavoro;

- Alessandro Giunti;

Invitati per tematiche;

- Gabriele Paci;

- Angela Centi;

"Sono felice di intraprendere questo percorso che mira, per quanto mi riguarda, all'unità del partito, al di là delle correnti, con l'obiettivo di contribuire al rilancio del PD come forza democratico-progressista di sinistra in grado di rappresentare concretamente un'alternativa seria e credibile alle destre populiste. Anche a Capraia e Limite lavoreremo in questa direzione, che per me è stata una molla nella decisione di dare la mia disponibilità per assumere l'incarico. Ho cercato di costruire una segreteria allargata con elementi di valore che possano aiutarmi nel raggiungere gli obiettivi prefissati e, anche nel metodo, coinvolgerò più persone possibili per confrontarsi e costituire un presidio reale, concreto e collegiale di democrazia e idee per il futuro del Paese”, afferma Bartalucci.

Fonte: Pd Capraia e Limite

Tutte le notizie di Capraia e Limite