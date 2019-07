Estate Fiorentina, Musart in piazza Santissima Annunziata: i provvedimenti alla circolazione

Dal 13 luglio torna il Musart Festival in piazza Santissima Annunziata. Per consentire l’allestimento necessario allo svolgimento degli eventi, inseriti nella programmazione dell’Estate Fiorentina, da lunedì 8 luglio è stata predisposta una serie di provvedimenti di circolazione.

Si inizia con i divieti di sosta, dalle 7 di lunedì 8 al 27 luglio, in piazza Santissima Annunziata (area pedonale sul fronte tra via dei Servi e via dei Fibbiai). Inoltre dalle 14 alle 19 di lunedì via di Fibbiai sarà chiusa. Scatteranno invece da mezzanotte di martedì 9 luglio (fino alle 24 del 27 luglio) i divieti di sosta e transito in piazza Santissima Annunziata, via di Fibbiai e via dei Servi (tratto da piazza Santissima Annunziata a via degli Alfani).

In via Gino Capponi nel tratto via della Colonna-via Laura (lato numeri civici pari) sarà istituito un divieto di sosta. E ancora dalle 7 di giovedì 11 luglio alle 24 del 25 luglio sono previsti un divieto di sosta in piazza Brunelleschi (nell’area di sosta compresa fra l’ingresso dell’Università, via del Castellaccio e la Rotonda del Brunelleschi).

Nelle serate in cui sono in programma gli spettacoli, ovvero 12, 13, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 22 e 23 luglio, in orario 15-24 sarà in vigore un divieto di sosta in piazza d’Azeglio (direttrice Alfieri/Farini). E dalle 19 alle 24 si aggiungeranno i divieti di transito in via Battisti (entrambi i sensi di marcia), piazza Santissima Annunziata (direttrice via Battisti-via della Colonna in entrambi i sensi di marcia), via della Colonna (tra via Capponi e via della Pergola in entrambi i sensi di marcia). In via Gino Capponi, nel tratto compreso tra via della Colonna e via Laura, scatteranno un divieto di sosta e di transito e la strada diventerà senza uscita lato piazza Santissima Annunziata. Inoltre in via della Mattonaia (nella sola direttrice viali/via Niccolini), via Niccolini (nella sola direttrice via della Mattonaia/piazza D’Azeglio), piazza D’Azeglio (nella sola direttrice via Carducci/via della Colonna) e in via della Colonna (tra piazza D’Azeglio e via della Pergola per la sola direttrice D’Azeglio-Pergola) scatterà un divieto di transito per i bus e i mezzi di peso superiore ai 35 quintali. In via Laura sarà infine revocata l’area pedonale del tratto via della Pergola-via Gino Capponi.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

