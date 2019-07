Estate Fiorentina, torna Puccini Garden in Manifattura Tabacchi

Cinema d’autore, teatro dei burattini ed eventi per famiglie: entra nel vivo “Puccini Garden”, la rassegna culturale che quest’anno si svolge presso la Manifattura Tabacchi, neonato polo culturale della città di Firenze (via delle Cascine, 33), a cura di Teatro Puccini, Centrale dell’Arte e Pupi di Stac. La ricchezza narrativa del vicino Teatro Puccini si trasforma in un programma estivo che si rivolge ad un pubblico di ogni età. 12 appuntamenti di cinema, tra film e documentari, suddivisi in quattro ambiti tematici: Storie Stravaganti, Storie di Musica, Storie di visionari e Storie d’Islanda, oltre agli appuntamenti per i più piccoli.

Lunedì 8 luglio in prima toscana uno degli appuntamenti più significativi, la proiezione - nei nuovi spazi appositamente adibiti nel Cortile della Ciminiera - del documentario “Spettacolo" di Jeff Malmberg e Chris Shellen che narra la straordinaria storia del teatro povero di Monticchiello, borgo toscano che, dagli anni Sessanta, ogni estate mette in scena la vita dell’intero paese attraverso gli abitanti-attori. Il docu-film sarà proiettato alla presenza del direttore artistico Andrea Cresti, e degli abitanti-attori della Compagnia Denis Rappuoli e Marco Del Ciondolo (già sindaco di Pienza) L’appuntamento fa parte della programmazione “Il cinema del Puccini”, a cura di Michele Crocchiola e Carlo Pellegrini, che spazia tra film e documentari (indipendenti e invisibili alla distribuzione classica).

L’itinerario cinematografico prosegue con la proiezione de “Il ragazzo più felice del mondo”, opera seconda del famoso fumettista e regista GIPI (9 luglio): un insolito viaggio alla ricerca della trama di un film che diventa una riflessione sulla propria notorietà. A seguire un altro appuntamento di rilievo, “Il flauto magico di Piazza Vittorio” sull’opera di Mozart reinterpretata da tutte le culture musicali dell’Orchestra di Piazza Vittorio (10 luglio) alla presenza dei registi Mario Tronco e Gianfranco Cabiddu (l’evento è organizzato da Festival au Desert).

Si prosegue con “Storie di cavalli e di uomini” di Benedikt Erlingsson (11 luglio) – una commedia atipica e beffarda sul rapporto atavico tra uomini e animali, in salsa islandese e con “Il refettorio. Miracolo a Milano” di Peter Svatek che racconta della storia vera e straordinaria del refettorio ambrosiano, quando per l’EXPO2015 lo chef Massimo Bottura invitò 60 suoi colleghi internazionali a unirsi a lui e trasformare il cibo ritirato dai mercati e dalle mense in deliziosi piatti per i senzatetto e i rifugiati (15 luglio). In programma anche “L'albero del vicino” di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson, commedia nera che diventa apologo sui conflitti in agguato nella società contemporanea quando nella periferia residenziale di Reykjavík un enorme albero diventa la scintilla che scatena lo scontro tra due coppie vicine di casa (16 luglio). Ancora storie stravaganti con il folle mockumentary dal titolo “Joaquin Phoenix. Io sono qui!” di Casey Affleck che racconta la vita dell'attore Joaquin Phoenix, dall'annuncio dell'abbandono della sua carriera cinematografica a una carriera come artista hip hop (17 luglio).

Ad arricchire il ventaglio di proposte culturali in programma anche spettacoli per bambini con i burattini dell’associazione culturale Pupi di Stac con “Il giardino del Re” (14 luglio); “La storia di Prezzemolina” (21 luglio); “La bella addormentata” (28 luglio). E inoltre “Racconti sotto la tenda” a cura di Centrale dell’Arte, che racconterà storie da tutto il mondo, con echi di musiche lontane e momenti di gioco. Tra gli appuntamenti “Salima”, la Cenerentola Araba (9 luglio) e “Ye Xia” la Cenerentola Cinese (16 luglio).

Tutti gli spettacoli iniziano alle 18.00.

Calendario completo delle proiezioni

Lunedì 8 luglio - Storie di visionari

Spettacolo. Il teatro povero di Monticchiello di Jeff Malmberg e Chris Shellen (91')

A Monticchiello, un piccolo borgo toscano, dagli anni Sessanta ogni estate va in scena la vita dell'intero paese. Un docu-film che segue la preparazione dello spettacolo teatrale più longevo del mondo.

Martedì 9 luglio - Storie stravaganti - cineforum

Il ragazzo più felice del mondo di Gipi (90')

Dalla lettera di un ammiratore alla voglia di capire chi sia effettivamente questo fan che scrive le medesime cose, da vent'anni, a più destinatari. Un film divertente e strampalato, tra metadocumentario e commedia autoriflessiva sul senso della fama.

Mercoledì 10 luglio - Storie di musica

Il flauto magico di Piazza Vittorio (83')

L'opera di Mozart reinterpretata da tutte le culture musicali dell’Orchestra di Piazza Vittorio, in cui le vicende e i personaggi si trasformano arricchendosi e sintetizzando tradizioni distanti.

Giovedì 11 luglio - Storie d'Islanda

Storie di cavalli e di uomini di Benedikt Erlingsson (81')

Dal regista della Donna elettrica, una commedia atipica e beffarda sul rapporto atavico tra uomini e animali. Un film costruito, tassello dopo tassello, come un mosaico di racconti sull’autolesionismo umano in salsa islandese.

Lunedì 15 luglio - Storie di visionari

Il refettorio. Miracolo a Milano. Un progetto di Massimo Bottura di Peter Svatek (94')

La storia vera e straordinaria del refettorio ambrosiano. Per l’EXPO2015 lo chef Massimo Bottura ha invitato 60 dei suoi colleghi internazionali a unirsi a lui e trasformare il cibo destinato ai cassonetti in piatti nutrienti e deliziosi per i senzatetto e i rifugiati.

Martedì 16 luglio - Storie d'Islanda

L'albero del vicino di Hafsteinn Gunnar Sigurðsson (89')

Nella periferia residenziale di Reykjavík un enorme albero non potato diventa la scintilla che scatena lo scontro tra due coppie vicine di casa. Una commedia nera che diventa apologo sui conflitti in agguato nella società contemporanea, pronti a scatenarsi per un nonnulla.

Mercoledì 17 luglio - Storie stravaganti - cineforum

Joaquin Phoenix. Io sono qui! di Casey Affleck (106')

Un folle mockumentary che racconta la vita dell'attore Joaquin Phoenix, dall'annuncio dell'abbandono della sua carriera cinematografica a una carriera come artista hip hop. Una storia talmente assurda da poter essere vera!

Giovedì 18 luglio - Storie di musica

Fyre Fraud di Jenner Furst e Julia Willoughby Nason (96')

Quando il senso di onnipotenza e la cialtroneria fraudolenta si uniscono per organizzare un lussuoso Festival musicale alle Bahamas il risultato non può che essere un enorme e disastroso fallimento. La storia vera e incredibile del più grande Festival che non c’è mai stato!

Inizio proiezioni ore 21.30 - Ingresso libero.

In caso di maltempo il programma verrà annullato e non recuperato.

Manifattura Tabacchi è aperta tutti i giorni dalle 10.00 alle 02.00.

Info sul sito www.manifatturatabacchi.com

IG_ manifatturatabacchifi

FB_ ManifatturaTabacchiFirenze

Fonte: Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze