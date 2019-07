Sarà ritirato il licenziamento della cassiera assente per terapie salva-vita

Secondo quanto riportato dal quotidiano Repubblica, la cassiera licenziata da Eurospin a Sovigliana (Vinci) per aver fatto 6 mesi di assenza per terapie salva-vitasarà reintegrata perché il licenziamento sarà revocato dall'azienda. La Filcams Cgil è stata contattata da Eurospin Tirrenica, la branca toscana che compone assieme ad altre aziende il colosso dei supermetcati, per incontrare la lavoratrice e determinare la revoca del licenziamento. Martedì mattina, 9 luglio, si terrà un incontro alla Camera del Lavoro di Firenze per formalizzare il provvedimento. La notizia era emersa giovedì 4 luglio e ieri si è tenuta una conferenza alla Camera del Lavoro di Empoli per spiegare la situazione nei dettagli.

