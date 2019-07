Riapre a breve la funicolare di Certaldo dopo i 4 mesi di manutenzione

Iniziati lo scorso 25 febbraio si sono conclusi dopo circa quattro mesi, come inizialmente previsto, i lavori di ristrutturazione e rinnovamento dell'impianto della funicolare di collegamento con il borgo alto. Un investimento complessivo di circa 350.000 euro per rinnovare completamente un impianto che compie 20 anni esatti. La funicolare tanto è insieme a quella di Montenero a Livorno l'unica funicolare su rotaia della regione Toscana. Per ricordare questo anniversario, mercoledì 10 luglio alle ore 18:30 interverrà a Certaldo l'assessore regionale ai trasporti Vincenzo Ceccarelli. La funicolare era stata pensata per essere utilizza annualmente dai circa 30.000 utenti, in realtà trasporta oltre il quintuplo dei passeggeri (160.000 nel 2018), anche per questo, se da un lato si è affermata come servizio importante e gradito da cittadini e turisti, dall’altra periodicamente è sottoposta ad importanti lavori di manutenzione, lavori che stavolta per ottemperare agli obblighi della normativa sono stati più importanti del solito. Da lunedì 8 luglio quindi riprenderanno le regolari corse della funicolare con orario e estivo e corse ogni 15 minuti.

Fonte: Comune di Certaldo - Ufficio stampa

