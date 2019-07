Ginevra Taddeucci vince nella 10 km della Coppa Len a Barcellona

La vittoria di Ginevra Taddeucci in Coppa Len, ottenuta nel bacino del porto di Barcellona, ha pure accresciuto la reputazione internazionale del suo club, il T.N.T. Empoli. Nella prestigiosa manifestazione europea di fondo la ventiduenne nuotatrice allenata dal dt Giovanni Pistelli ha conquistato la terza fra le cinque tappe stagionali con una prestazione autorevole durante la quale solo l'azzurra Silvia Ciccarella l'ha insidiata sul piano teorico.

Al termine dei 10 km previsti, la Taddeucci ha preceduto la rivale di 2”5. Un margine abbastanza rassicurante in tali competizioni, spesso decise in volata malgrado le lunghe distanze da coprire. Al primato nella classifica finale dovrebbero aspirare altre atlete, poiché Ginevra non ha preso parte alle gare di Eilat in Israele e di Brive Le Gaillard in Francia. Tuttavia, se disputerà le due restanti in quest'edizione, potrebbe ambire a un piazzamento di rilievo anche in graduatoria generale.

Adesso il calendario riserva per il 18 agosto l'appuntamento sul lago di Ohrid in Macedonia, mentre la Coppa Len si concluderà il 31 agosto in Danimarca a Copenaghen. Ma il successo spagnolo ha già evidenziato, ancora una volta, le notevoli capacità di Ginevra Taddeucci nelle prove in acque libere.

Fonte: Team Nuoto Toscana Empoli

