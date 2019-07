Gonfalone dal Consiglio regionale in memoria di Lorenzo Orsetti, la cerimonia

Gonfalone d’argento alla memoria di Lorenzo Orsetti, il trentatreenne ucciso a marzo in Siria mentre combatteva al fianco del popolo curdo. Sarà il presidente del Consiglio regionale Eugenio Giani, lunedì 8 luglio alle 12, nella sala del Gonfalone del palazzo del Pegaso (via Cavour, 4, a Firenze), a consegnare il massimo riconoscimento dell’Assemblea toscana ad Annalisa e Alessandro, i genitori del giovane di Bagno a Ripoli caduto il 18 marzo 2019, mentre lottava per contrastare la terribile minaccia dell’Isis.

Alla cerimonia prenderanno parte anche la sorella Chiara, amici e parenti di “Orso”. L’invito è aperto ai rappresentanti delle istituzioni e cittadini che desiderano testimoniare con la loro presenza la vicinanza a un giovane toscano che, inseguendo i suoi ideali, al fianco del popolo curdo, ha perso la vita alla ricerca di una società più giusta e più equa. “Un martire per la libertà”, come lo definisce il presidente Giani.

Interverrà Tommaso Fattori, il consigliere regionale che ha promosso il conferimento del Gonfalone in memoria di Orsetti, con una mozione approvata con voto unanime dall’Assemblea toscana. Nell’atto si riconosce l’impegno di Orsetti “per la giustizia, l’eguaglianza e la libertà, a fianco del popolo curdo che in questi anni è stato il principale argine al terrorismo e al fanatismo dell’Isis”.

