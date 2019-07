Inaugurati i nuovi spogliatoi alla piscina di Bellariva

Inaugurati, ieri sera, i nuovi spogliatoi alla piscina di Bellariva. Il taglio del nastro con l'assessore allo sport Cosimo Guccione e il presidente della Rari Nantes Florentia Andrea Pieri.

L’intervento, curato dell'unità impianti sportivi dei servizi tecnici comunali, ha previsto una fase preliminare necessaria per realizzare, nei locali del sottotribuna, spogliatoi e servizi che potessero consentire alla società sportiva la prosecuzione degli allenamenti degli atleti ed i corsi di nuoto durante l’esecuzione dei lavori di riqualificazione della palazzina principale. “A regime – ha spiegato l'assessore Guccione – questo primo intervento costituisce un valore aggiunto in quanto permetterà di suddividere l’attività degli atleti da quella dei fruitori dei corsi”.

Terminata la prima fase si è passati alla ristrutturazione globale dell’edificio con una nuova distribuzione degli spazi spogliatoi e servizi, più pratica e funzionale. Sono stati completamente rifatti i pavimenti, i rivestimenti, le docce, i sanitari nonché l’impianto di trattamento aria, e montate divisori modulari per la zona spogliatoi e servizi.

L’investimento complessivo è di 350mila euro.

“Questa riqualificazione – ha ricordato Giccione – rientrava in un pacchetto di interventi estremamente vario deciso dall'allora assessore Vannucci che abbracciava tutta la città e tutti gli sport”. “L'amministrazione prosegue su questa linea – ha concluso – riaffermando l'importanza della funzione sociale degli impianti sportivi”.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

