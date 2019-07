Lavori, mappa degli interventi della prossima settimana sulle strade di Firenze

Per quanto riguarda le asfaltature, si inizialunedì 8 luglio in via del Ponte all’Asse. La strada sarà chiusa dalle 9 alle 17. Da lunedì sono in programma anche le asfaltature in via Arcipressi con restringimenti di carreggiata e senso unico da viale Nenni a via di Scandicci fino all’11luglio in orario 7-19. E di via del Carota nel tratto compreso fra via Zanobi da Strada al confine con Bagno a Ripoli: l’intervento si concluderà il 12 luglio e prevede divieti di transito. Da lunedì 8 luglio sono in programma i lavori di asfaltatura in via Caselli in orario notturno: fino al 18 luglio la strada sarà chiusa da via Marconi a viale Volta (orario 21-7). In viale Volta previsti restringimenti con divieto di sosta (da piazza delle Cure a via Pacinotti) e con senso unico da via Caselli e via Pacinotti (verso via Pacinotti).

Da lunedì 8 luglio è in programma la riqualificazione di via dell’Erta Canina con restringimenti di carreggiata per fasi.

Mercoledì 10 luglio sarà la volta dell’asfaltatura di via Palazzo Dei Diavoli: saranno istituiti divieti di transito per fasi nei vari tratti (da via Sarnesi a via Spadini, da via Liberale da Verona a via Libero Andreotti, da piazza Batoni a via Lorenzetti, da via Lorenzetti a via Lippi Memmi). Termine previsto 13 luglio.

Ecco gli altri lavori.

Via Kassel-via Nazioni Unite: inizieranno lunedì 8 luglio i lavori relativi all’illuminazione pubblica. Fino al 31 luglio saranno in vigore restringimenti di carreggiata.

Cittadella: per lavori edili lunedì 8 luglio il tratto da via delle Ghiacciaie a via Guido Monaco sarà chiuso (orario 9-19).

Via dei Leoni: prosegue il monitoraggio della facciata di Palazzo Vecchio. Da lunedì 8 luglio via dei Leoni sarà chiusa. Previsti provvedimenti collaterali anche in piazza del Grano-via dei Castellani (senso unico verso via dei Neri), piazza San Firenze (doppio senso da via dell’Anguillara a via della Vigna Vecchia, senso unico da Borgo dei Greci a via dell’Anguillara), piazza dei Giudici (divieto di transito nella corsia di collegamento tra lungarno Anna Maria Luisa dei Medici e via Castellani lato numero civico 1). I provvedimenti saranno in vigore fino a fine luglio.

Via Maffia: lunedì 8 luglio il tratto da via Sant’Agostino a via Santo Spirito sarà chiuso per il sollevamento di macchinari (orario 9-19).

Via Crimea: per lavori edili da lunedì 8 a mercoledì 10 luglio è previsto un divieto di transito dal numero civico 2 a via Cosseria (orario 8-18).

Via del Porcellana: per carico/scarico materiali da lunedì 8 luglio il tratto Borgo Ognissanti-via Palazzuolo sarà chiuso dalle 10 alle 12. Il provvedimento sarà in vigore fino al 29 luglio.

Via Zanetti: martedì 9 luglio per lavori edili il tratto da via Conti a via Cerretani. Dalle 7 alle 18 sarà in vigore un divieto di transito.

Via Brunelleschi: per sollevamento di materiali dalle 21 di lunedì 8 alle 6 di martedì 9 luglio il tratto compreso tra via Campidoglio e via dei Pecori sarà chiuso.

Viale Giannotti: inizieranno martedì 9 luglio alcuni interventi sugli alberi. Fino al 24 luglio in orario 15-24 saranno in vigore restringimenti di carreggiata nel tratto via Bocchi-piazza Gavinana.

Via della Chiesa: per lavori edili mercoledì 10 luglio scatterà un divieto di transito da via delle Caldaie a via dei Serragli (orario 7-18).

Via Valori: ancora lavori edili con l’istituzione giovedì 11 luglio di un divieto di transito da viale Matteotti a via Pier Capponi (orario 7-19).

Viuzzo della Dogaia: inizieranno giovedì 11 luglio i lavori relativi all’illuminazione pubblica. Fino all’11 agosto la strada sarà chiusa (dalle 7.30 alle 17.30).

Via della Casella: per un trasloco venerdì 12 luglio la strada sarà chiusa da mezzanotte e mezzo alle 5.30 all’altezza del numero civico 32.