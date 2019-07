Legge sui 'diritti samaritani', FdI Comprensorio del Cuoio: "Rossi pensi ai toscani"

Apprendiamo con amarezza l'ennesima truffa del PD toscano e del Governatore Rossi. Stiamo parlando della cosiddetta legge sui “diritti samaritani”. Con questa legge, non solo si andrà a violare quello che è il DL sicurezza - quindi legge dello Stato - ma si va a legalizzare, in sostanza, l'immigrazione clandestina. Per loro verranno spesi 4 milioni di euro, in barba ai toscani. Ma non siamo nuovi a queste cose, basti pensare alla chiusura dei Cie.

Come Fratelli d'Italia della zona del Cuoio siamo profondamente contrari a questa manovra, soprattutto perché non vogliamo che la Toscana diventi il nucleo principale dell'immigrazione clandestina. E pensiamo a quei toscani che faticano a comprarsi medicine o beni di prima necessità, senza aiuti da parte di nessuno. Se Rossi vuole fare il “buon samaritano” e vuole aiutare i clandestini di turno, lo faccia con i suoi soldi. Non con quelli dei toscani.

Fonte: Fratelli d'Italia Comprensorio del Cuoio

