Libri: 'Atlante dei trasporti italiani', presentazione a palazzo del Pegaso

Infrastrutture, domanda e offerta, questi i tre aspetti chiave del settore dei trasporti, indagati nel volume curato da Paolo Beria, Atlante dei Trasporti Italiani (Libreria geografica editrice), che sarà presentato lunedì 8 luglio alle 17, in sala Gonfalone di palazzo del Pegaso (via Cavour, 4 – Firenze).

L’evento è organizzato dal Consiglio regionale e da Amt Toscana, un’associazione per gli studi sulla mobilità e i trasporti in Toscana, che si avvale, per i propri studi e momenti di confronto, delle esperienze e delle conoscenze di professionisti del settore, docenti universitari ed esperti in vari ambiti (urbanistica, ingegneria, economia, pianificazione).

Ai saluti istituzionali e all’introduzione del presidente dell’Assemblea toscana, Eugenio Giani, della consigliera regionale Elisabetta Meucci e del presidente di Amt Toscana Alessandro Fantechi, seguiranno le relazioni sull’Atlante dei trasporti: la prima sul servizio ferroviario regionale e metropolitano, con Paolo Beria; la seconda sulla domanda di mobilità e il caso dell’area metropolitana fiorentina, con Andrea Debernardi. A seguire una tavola rotonda coordinata da Giovanni Mantovani, direttore del Comitato scientifico di Amt Toscana, con la partecipazione di Beria, Debernardi, Fantechi e del presidente della commissione regionale Territorio, ambiente, mobilità, infrastrutture Stefano Baccelli.

Il volume offre un quadro sullo stato dell’arte dei trasporti nel nostro paese, analizzato nella sua interezza e quindi corredato anche da carte tematiche, cartografie e saggi interpretativi curati da esperti. L’aspetto peculiare – come si legge nella presentazione – è quello del supporto alle politiche del settore, ma il libro può essere utilizzato anche in ambito didattico (scuole superiori o università) e per mostrare al pubblico generico una rappresentazione della mobilità degli italiani.

Paolo Beria è professore associato in Economia Applicata presso il DAStU, Politecnico di Milano, dove dirige il laboratorio di ricerca TRASPOL sulle politiche dei trasporti. Attualmente ricopre il ruolo di esperto di alta consulenza nella Struttura Tecnica di Missione del MIT. Laureato in Ingegneria Civile, specializzazione trasporti, e dottore di ricerca in Progetti e Politiche Urbane. I campi di ricerca sono l’economia, la pianificazione e la geografia dei trasporti, la valutazione di progetti e politiche, la regolazione economica. Ha pubblicato oltre 100 prodotti scientifici, di cui 28 articoli su giornali indicizzati.

Fonte: Consiglio regionale della Toscana - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze