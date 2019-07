Negozio etnico vende farmaci senza licenza, tre denunce

Nell’ambito di controlli dei negozi etici a Sesto Fiorentino, nella zona dell'Osmannoro i carabinieri della Compagnia di Signa, con il supporto dei militari del NIL CC e NAS CC di Firenze, hanno deferito in libertà tre cittadini cinesi perché sorpresi, rispettivamente, ad importare, distribuire e vendere al dettaglio alcuni farmaci senza averne le qualifiche di legge, oltre ad alimenti di illegale provenienza extra UE.

Il titolare del punto vendita, un supermercato etnico, è stato anche sanzionato perché impiegava personale sprovvisto di contratto di lavoro con contestuale sospensione dell’attività imprenditoriale. Nel corso del medesimo servizio i militari hanno controllato una ditta operante nel settore pellettiero e hanno sequestrato un locale adibito a mensa dal valore di 100.000 euro e comminato una sanzione di 3.000 euro; qui i militari hanno riscontrato gravi carenze igienico-sanitarie oltre all’assenza dei più elementari requisiti strutturali. L’attenzione è stata poi spostata su uno stabile industriale, in apparente stato di abbandono e senza corrente elettrica, all’interno del quale è stato trovato un vero e proprio dormitorio.

I militari, con il prezioso supporto della Polizia Municipale di Sesto Fiorentino e del personale dell’ ASL zona Firenze Nord Ovest, hanno accertato che l’immobile commerciale era stato suddiviso in vere e proprie camere da letto ognuna di queste occupate da cittadini cinesi, sia uomini che donne, in regola con il permesso di soggiorno. Sono in corso gli accertamenti catastali e tributari per risalire alla natura della locazione e determinare le eventuali sanzioni amministrative e/o penali.

Tutte le notizie di Sesto Fiorentino