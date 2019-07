Notti dell'Archeologia 2019 a Montaione

Il Comune di Montaione aderisce già da diversi anni all’iniziativa “Le notti dell'Archeologia”, promossa dall’Assessorato alla Cultura della Regione Toscana.

Per l’edizione 2019 è previsto il seguente programma a cura del Comune di Montaione in collaborazione con l’Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina:

Martedì 9 luglio 2019 – ore 21.30

Museo Civico di Montaione – Via Cresci 17/19

Le tracce della terra. Laboratorio archeologico per bambini dai 5 ai 12 anni

In questo laboratorio i partecipanti proveranno a dipingere con l’uso dei pigmenti naturali. Nella prima parte dell’attività osserveranno come da piccole pietre è possibile ottenere dei pigmenti colorati. Nella seconda parte del laboratorio provarne l’uso, come veniva fatto in passato, e realizzare un disegno con pigmenti naturali.

Apertura straordinaria del museo dalle ore 21.00 alle 23.00. Attività a a cura dell'Associazione Archeologica della Valdelsa Fiorentina. L’ingresso è gratuito.

Fonte: Comune di Montaione Ufficio Informazioni Turistiche

