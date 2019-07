Open Montecatini, Davide Innocenti grande rivelazione

Siamo giunti alle semifinali del Torneo Open maschile e femminile organizzato dal Circolo Tennis Montecatini con un montepremi di 5.000 euro (suddiviso in 3.500 euro per gli uomini e 1.500 euro per le donne), uno degli appuntamenti più importanti dell’estate tennistica toscana.

La grande rivelazione del “Città di Montecatini” fino a questo momento è senza ombra di dubbio Davide Innocenti: con una classifica di 2.6 che non rispecchia affatto il suo valore attuale, il fiorentino, trasferitosi negli Stati Uniti per un’esperienza di studio, ha fatto furore vincendo la bellezza di sei incontri consecutivi. Impressiona soprattutto la facilità con cui ha tenuto a bada avversari del calibro del 2.4 Francesco Canò e di Samuele Pieri, mattatore della testa di serie numero 2 Davide Della Tommasina: adesso in semifinale contro il 2.3 Filippo Borella parte tutt’altro che svantaggiato. Nella parte alta del tabellone invece si qualificano per le semifinali i due grandi favoriti, Daniele Capecchi e Riccardo Sinicropi, entrambi forti di una lunga frequentazione nel circuito professionistico.

Tra le donne buona la prima per la numero 1 Corinna Dentoni contro Alessandra Anghel (62 63), e procedono spedite anche le altre favorite Beatrice Lombardo e Clarissa Gai. Si ritrova in semifinale a sorpresa, facilitata da due forfait consecutivi di due avversarie, la fiorentina Matilde Gori. A margine degli incontri, ha fatto visita alla Torretta Mario Boni, un’autentica leggenda del basket italiano, unico cestista azzurro capace di superare quota 20.000 punti in carriera. “Sono rimasto impressionato sia dal livello di gioco dei tennisti – ha commentato – sia dalla bellezza degli impianti di gioco: personalmente amo molto il tennis, ma i dolori alle articolazioni non mi consentono di giocare come vorrei… Comunque ci tengo a fare un plauso agli organizzatori per aver allestito una manifestazione di questa portata.”

Contemporaneamente al programma sportivo, il Circolo Tennis Montecatini propone in occasione del Torneo Open un ricco calendario di eventi eno-gastronomici: le tre serate finali saranno organizzate da “Il Ristorante” di Serravalle Pistoiese.

Fonte: Ufficio Stampa 5° Torneo Open maschile Ct Montecatini

