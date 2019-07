Palio dei Rioni di Montelupo, ultimo sforzo per la gloria

Il palio sta per entrare nella settimana finale, gli ultimi tre incontri ci diranno chi sarà la regina di Montelupo della 36° edizione. Due semifinali e la finalissima di Giovedì che si presentano già spettacolari, e che si dimostreranno tali anche sul rettangolo di gioco.

Lunedì alle 21.30 andrà in scena la prima semifinale tra La Graziani e Fibbiana, in un remake della finale della scorsa edizione ma che stavolta vedrà un solo Rione approdare alla finalissima. I Bianco Blu de La Graziani e i Nero Verdi del Fibbiana si erano già scontrati in questo Palio nel girone eliminatorio, e lì aveva visto La Graziani superare di misura per 2-1 il Fibbiana. Entrambi i Rioni si presentano all’appuntamento della semifinale in grandissima forma, La Graziani dopo aver battuto per 4-1 il Bar Carlino, con un ritrovato Mucciacito e una trama di gioco più fluida e pulita, il Fibbiana dopo aver battagliato sul campo e sul filo dei nervi contro la Vinicola e averla superata per 1-0 grazie al gol di Cresti Cosimo. Sarà una semifinale tutta da seguire, due rioni con filosofia diversa che si daranno battaglia dal primo al’ultimo minuto.

Martedì alle 21.30 invece si disputerà la seconda accattivante semifinale, che vedrà opporsi la giovane compagine di Via Rovai e lo storico Borgorosso di Turbone. Due squadre anch’esse provenienti dal Girone A, con Fibbiana e La Graziani, questo a dimostrare la difficoltà del percorso di questi quattro Rioni, e forse è stato proprio il percorso meno agevole a far emergere qualità e carattere per arrivare fino alla semifinale. Il Turbone si presenta in semifinale dopo aver vinto per 4-0 contro il Centro, un risultato ampio che però non rende merito ai Rionanti del Centro, che per tutta la prima frazione hanno dato del filo da torcere ai Turbonesi, meritando anche qualcosa in più. Via Rovai invece ha eliminato in un fantastico 3-2 il rione della Sambobolinese, ribaltando tutti i pronostici e candidandosi alla vittoria finale, come un sogno giovanile da inseguire. Turbone vs Via Rovai sarà anche Maltomini contro Rovai, Bartalucci contro Safina, insomma grandi duelli individuali anche in campo.

Appuntamento assolutamente da non perdere per Giovedì 11 Luglio a partire dalle 21.30. Cerimonia e spettacoli di apertura, la finalissima e la premiazione finale con altre sorprese vi aspettano per chiudere in bellezza la 36° edizione del Palio di Montelupo e per incoronare il Rione, la squadra regina di Montelupo.

Fonte: Palio dei Rioni di Montelupo Fiorentino

