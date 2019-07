Piazza dei Macelli riapre al pubblico, dopo l'estate finiture e verde pubblico

Completata la rotatoria di accesso alla piazza e steso l'asfalto è stata subito aperta, senza attendere il taglio del nastro, la nuova piazza dei Macelli a Certaldo.

Da completare solo alcune finiture e soprattutto le piantumazioni delle aiuole, che verranno realizzate quando un clima meno torrido lo consentirà.

"Con il rifacimento di Piazza dei Macelli abbiamo non solo realizzato un moderno parcheggio al servizio della futura Casa della salute e del centro i macelli - dice il sindaco, Giacomo Cucini - dei residenti e delle attività commerciali del posto, ma anche un parcheggio di prossimità al centro urbano al servizio di tutti i cittadini e turisti che potranno così parcheggiare comodamente e raggiungere a piedi il centro urbano in pochi minuti.

Mettiamo subito il parcheggio al servizio della collettività e a fine estate contiamo di organizzare un momento di festa e partecipazione presso il Centro di Macelli quando la piazza sarà completata di tutte le finiture".

I lavori hanno visto la realizzazione di una rotatoria all'ingresso per garantire maggiore sicurezza rispetto all'attuale incrocio a raso; rotatoria sormontabile per garantire al tempo stesso una viabilità ordinata ed il passaggio dei mezzi pesanti. Un percorso pedonale interno di marciapiedi di collegamento con via Romana e per accedere ai servizi; pavimentazione di tipo drenante da parcheggi dentro la piazza; delimitati un totale di 93 stalli compresi parcheggi carico scarico e per disabili; riasfaltatura della strada; nuovi arredi urbani, panchine ed illuminazione a led; alcune finiture così come alcune piantumazioni nuove piantumazioni per recuperare i pini tolti per i problemi che davano le radici superficiali che rendevano insicuro il manto stradale saranno realizzate nelle prossime settimane.

