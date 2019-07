Piazza Mattei, partono i lavori di riparazione di Telecom

Inizieranno lunedì 8 luglio i lavori di Telecom in corrispondenza della rotatoria di piazza Mattei. Si tratta della manutenzione di una cameretta della rete di telefonia collocata sotto la carreggiata, da poco riqualificata nell’ambito della messa in sicurezza dell’incrocio che ha previsto, tra l’altro, proprio la realizzazione della rotatoria. Un intervento non previsto, che Telecom ha avviato con procedura d’urgenza e la cui necessità non era stata evidenziata nel corso della conferenza dei servizi convocata per l’approvazione del progetto di messa in sicurezza dell’Amministrazione comunale. Dal punto di vista dei provvedimenti, la circolazione nella rotatoria sarà interrotta all’altezza del cantiere (con chiusura del tratto da via Barsanti verso il cimitero comunale) e restringimento di carreggiata in via Panciatichi. Termine previsto 7 agosto. Poco distante è in corso un altro intervento per la realizzazione di una fognatura a servizio della sede di Toscana Energia. Nel corso dei lavori è stato intercettato un cavo Enel che quindi adesso è in via di riparazione.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

Tutte le notizie di Firenze