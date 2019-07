Rapina in sala slot, arrestato 72enne in Versilia

In seguito a una rapina in un'agenzia di scommesse di Pietrasanta, avvenuta il 14 aprile scorso e fruttata 4mila euro, è stato arrestato un 72enne di Camaiore, già noto alle forze dell'ordine. I carabinieri hanno raggiunto oggi l'obiettivo dell'arresto dopo lunghe indagini. Il rapinatore, all'epoca dei fatti, usò prima una pistola e poi un coltello per minacciare il dipendente alla cassa e farsi consegnare il bottino. Quest'ultimo tentò anche di inseguire il delinquente, venendo minacciato ancora.

