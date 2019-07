"Portiamo Povia in Valdera": la mozione di Arcenni dopo le polemiche di Castiglioncello

Se Castiglioncello non vuole Povia al Galà Perla del Tirreno, portiamolo in Valdera. Questa in sintesi la mozione proposta da Matteo Arcenni, consigliere comunale ed ex candidato sindaco per Terricciola SiCura alle ultime amministrative, proponendo un evento con il cantautore Giuseppe Povia, nel mirino per le sue posizioni controverse, proprio nella città della fragola.

In una mozione, Arcenni chiede al Consiglio comunale du dare la propria solidarietà al cantante Povia e di invitarlo Povia a una delle prossime iniziative culturali, enogastronomiche e turistiche in programma tra i mesi di luglio, agosto e settembre 2019 sul nostro Territorio Comunale.

