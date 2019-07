Punti anagrafici decentrati, varato il piano estivo

Varato il piano estivo dei “punti anagrafici decentrati” (Pad).

“Con l’estate aumenta la pressione sugli uffici dell’anagrafe, proprio in concomitanza con la necessità di garantire la possibilità di andate in ferie ai dipendenti reduci anche dal tour de force elettorale. La direzione competente – ha spiegato la vicesindaca e assessora all’anagrafe Cristina Giachi – ha quindi messo a punto un programma che prevede la chiusura a scacchiera di alcuni Pad, in modo da concentrare il personale in servizio in pochi punti aumentando la loro efficienza. Non dimentichiamo che l’introduzione della carta d’identità elettronica al posto di quella cartacea ha più che raddoppiato i tempi di attesa”.

Si raccomanda agli utenti di osservare, per questo mese, alcuni comportamenti, tra i quali: recarsi agli sportelli anagrafici solo in caso di effettiva necessità e se possibile rimandare l’accesso a dopo luglio; usufruire della possibilità di munirsi di biglietto elettronico con l’app “Ufirst” o verificare la possibilità, per le sole carta di identità elettroniche, di poter prenotare con l’agenda ministeriale su internet; usufruire della possibilità di ottenere la certificazione on-line (ad es. certificato di residenza, di famiglia o contestuale) o stampando i certificati dal proprio computer o recandosi dai circa 150 soggetti abilitati al rilascio, compresi nel progetto “reti diffuse”: edicole, tabaccherie, agenzie di assicurazione, società di calcio, sindacati, associazioni, istituti ecc. rintracciabili al link http://servizi.comune.fi.it/servizi/scheda-servizio/certificati-servizio-reti-diffuse-certificati-presso-edicole-associazioni.

“É normale che durante l'estate la macchina burocratica abbia dei rallentamenti – ha sottolineato la vicesindaca – con questo piano vogliamo garantire sempre una risposta efficace alla richiesta di un certificato, di un cambio di indirizzo, di un documento d’identità”.

Orari dei Pad nel periodo estivo:

Pad Parterre (Cubo 1 piazza libertà 12)

8:30 - 13 da lunedì a venerdì; martedì e giovedì anche 14:30 – 17 (sabato solo su prenotazione).

tel. 055055 dalle 8 alle 20: escluso festivi.

Chiuso sabato 10 e sabato 17 agosto.

Pad Vogel (via delle Torri 23)

8:30 - 13 - lunedì, martedì, mercoledì e venerdì; martedì anche 14:30 – 17.

Aperto dal 22 luglio al 9 agosto, dal 19 al 30 agosto e dal 16 settembre.

Pad Alberti (piazza Alberti 2/a)

8:30 – 13 martedì, mercoledì e giovedì; martedì e giovedì anche 14:30-17.

Aperto: 9, 10 e 11 luglio, 6,7 e 8 agosto e dal 3 settembre.

Pad Bini (via Bini 7)

8:30 – 13 - lunedì, mercoledì e venerdì.

Aperto dall'8 al 31 luglio e dal 1° settembre.

Fonte: Comune di Firenze - Ufficio Stampa

