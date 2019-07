Rissa a Viareggio a suon di cocci di vetro, i tre feriti sono stati arrestati

Nella serata di ieri a Viareggio, nella zona del Terminetto tre persone hanno scatenato una rissa e sono poi state portate in ospedale per profonde ferite causate da cocci di bottiglie di vetro. Una volta dimessi i tre sono stati arrestati dalla polizia.

A scatenare la violenta lite, secondo il commissariato di Viareggio, sarebbero state questioni legate allo spaccio. I tre sono tutti marocchini irregolari in Italia: il più grave di loro ha avuto 20 giorni di prognosi, gli altri 10.

I tre arrestati dovranno rispondere di rissa aggravata, lesioni personali aggravate per l'uso delle armi e futili motivi, porto abusivo di oggetto atto ad offendere.

Secondo gli investigatori i tre potrebbero essere gli stessi che nel pomeriggio avevano aggredito il titolare di un bar in Passeggiata (5 giorni di prognosi) non avendo gradito il sovrapprezzo richiesto per la consumazione di alcune birre ai tavolini del bar. Gli agenti sono in attesa che la vittima effettui l'eventuale riconoscimento.

