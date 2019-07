Teatranti Colligiani di scena in casa con due spettacoli

La compagnia teatrale “i Teatranti Colligiani” presenterà nel fine settimana la commedia brillante “Siamo tutti Napoletani!” per portare un pizzico di allegria alla cittadina di Colle di Val d’Elsa.

Sabato 6 luglio la compagnia si esibirà alle 21:15 presso la Festa di Liberazione che si tiene annualmente in Località l’Agrestone.

Domenica 7 luglio, nello stesso orario, i “Teatranti colligiani” metteranno in scena il loro spettacolo teatrale ispirato all'opera di Eduardo De Filippo presso il “Circolo Arci Buena Vista” in Località Le Grazie.

A calcare il palcoscenico vi sarà un cast intergenerazionale formato da “attori” dilettanti che si dedicano a questa attività con passione ed entusiasmo.

I personaggi della rappresentazione scenica saranno interpretati da: Silvio De Simone, Patrizia Gerli, Paola Consumi, Mirko Castellini, Barbara Bertocci, Carlo Cigni, Alba Pantoja, Franca Rossi, Bruno Vignoli, Noemi Castellini.

Si ricorda che la partecipazione agli spettacoli è gratuita e non vi è bisogno di prenotazione.

E se qualcuno avesse voglia di venire a passare qualche momento di allegria non ha che da venire a vederci e non mancherà alla fine di applaudirci.

